İstanbul'da düzenlenen 2 operasyonda, 100 bin ecstacy hap, 88 kilo 220 gram skank, 6 kilogram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gaziosmapaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı şebekelerin yurt dışından gelen uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 11 ve 13 Eylül'de düzenlenen 2 operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 100 bin ecstacy hap, 88 kilo 220 gram skank, 6 kilogram kokain, 3 kilo 400 gram bonzai hammaddesi, 2 hassas terazi, 1 tabanca ve 15 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

