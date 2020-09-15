Osmanlı payitahtı Bursa'nın tarihi kimliğini daha fazla öne çıkaracak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Tarihi Saat Kulesi, Bey Sarayı ve Hisar Bölgesi'ni de içine alan "Tarih Adası" çalışmaları devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Bursa'da tarih ve yeşil yeniden gün yüzüne çıkıyor" sloganıyla çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesince projenin bel kemiğini oluşturan Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi'nde Kızılay binasının yıkımı tamamlandı. Projenin bir parçası olarak ele alınan Tophane yamaçlarındaki temizlik çalışmalarında da sona gelindi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından 25 kişilik ekiple başlatılan çalışmalarda plastik, cam ve teneke içecek şişeleri, karton kutulardan oluşan 30 kamyon atık bölgeden uzaklaştırıldı. Kuruyan ot ve dal parçaları kaldırılırken yamaçtaki yürüyüş yollarının zemini temizlendi, kör noktalardaki aydınlatma sistemleri yenilendi. Yamaçlara çok sayıda renkli çalı bitkisi ve erguvan dikildi.

Kentin simgelerinden Tarihi Saat Kulesi'nin restorasyonu da bitti. İlk kez Sultan Abdülaziz döneminde 1876 yılında yaptırılan, bugünkü son halini Sultan 2. Abdülhamid zamanında alan Tophane Saat Kulesi, ilk günkü ihtişamına kavuştu. Kesme taştan inşa edilen 33 metre yüksekliğindeki 6 katlı kule, aydınlatma çalışmalarıyla geceleri de kent silüetine ayrı bir kent katıyor.

AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Ahmet Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Tophane yamaçlarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, önemli bir projeye başladıklarını belirtti.

Aktaş, "Saat kulesinin restorasyonu bitti ve ışıklandırması yapıldı. Tophane yamaçlarında yıllardır ihmal edilen temizlik çalışmaları da hızla devam ediyor. Temizlik çalışmalarıyla aynı zamanda buradaki kalıntılar da ortaya çıkarılıyor, ışıklandırma çalışmaları yapılıyor. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizden ve tüm misafirlerimizden özellikle şunu istirham ediyorum; gerçekten bu yamaçlarda iş yapmak, çalışmak çok kolay değil. Onlarca arkadaşımız burada çalışıyor. Lütfen çer çöp atarak kirliliğe meydan vermeyelim. Gerçekten temizliği çok zor ve bu güzelliği hep beraber şehir olarak yaşayalım." ifadelerini kullandı.