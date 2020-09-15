Sıcak havalardan yararlanmak isteyen üreticiler boş araziler ve yamaçların yanı sıra Çanakçı Mahallesindeki futbol sahasına da üzüm serdi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, gazetecilere Sarıgöl ve çevresinde 130 bin dekarlık alanda bağcılık yapıldığını belirterek, "Bu yıl fırtına, şiddetli yağmur ve dolu bağlara zarar verdi. Bağlarda zararı olan üreticilerimiz mecburen kurutmaya yöneldi. Bu yıl kuru üzümde geçen yıla oranla yüzde 12-15 artış olmasını bekliyoruz. Üzümleri kurutmak için üreticiler sergileri varsa kendi sergisinde yoksa yamaçlara, boş arsalara üzüm sermekte. TARİŞ'in ve TMO'nun alım yapması çiftlere nefes aldırdı." ifadelerini kullandı.

Alaşehir'de üzüm üreticilerine fiyat uyarısı

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üzüm sergilerinde incelemede bulundu.

Alaşehir İlçe Tarım Orman Müdürü Bülent Güleç, üreticilerin tüccarların 10-11 lira arasında üzüm aldıkları yönündeki şikayeti üzerine ekiplerin mahalle mahalle gezerek, sergide üzümü olan üreticileri ziyaret ettiğini ve fiyat konusunda uyarılarda bulunduğunu ifade etti.

TMO'nun alımlara devam ettiğini, 9 numara üzümün 12,5 lira olduğunu, üzüm alım kotasının artırıldığını anlatan Güleç, ödemelerin de 10 gün içerisinde yapıldığına dikkat çekti.

Üzüm üreticisi Özcan Çelik de TMO'nun açıkladığı fiyatlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.