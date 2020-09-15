Haber Giriş: Kaynak: AA
Oruç Reis'in Antalya'daki bekleyişi sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Limana alınan gemiye bakım ve ikmal yapılıyor
Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, Antalya'daki bekleyişi sürüyor.
Sismik arama ve araştırma faaliyetlerinin ardından Antalya'ya gelen Oruç Reis sismik araştırma gemisi, sabah saatlerinde ikmal ve bakım için limana çekildi.
Geminin, ikmal ve bakım işlemlerinin tamamlanmasının ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.
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