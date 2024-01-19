Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 19.01.2024 16:01

Şanlıurfa'da 747 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Şanlıurfa’da 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle 747 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Şanlıurfa'da 747 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Haliliye Ortaokulu’nda düzenlenen karne törenine, Vali Hasan Şıldak, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Vali Şıldak ve beraberindekiler öğrencilere karnelerini dağıttı, kitap hediye etti. Yapılan açıklamaların ardından tören okunan istiklal marşı sonrası son buldu. Karne dağıtım töreni sonrası açıklamada bulunan Vali Şıldak, “Bugün Haliliye Ortaokulumuzda öğrencilerimizle karne heyecanı yaşıyoruz. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle 2 bin 550 okulumuzda 747 bin çocuğumuzu tatile uğurluyoruz. 32 bin öğretmenimizin canla başla çalışarak, emek vererek yaptığı çalışmaların ilk dönemi sona erdi. Eğitime destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bütün öğrencilerimize başarılarının ikinci dönemde de artarak devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrenciler, başarılarının mimarı olan öğretmenlerine teşekkür etti, yarıyıl tatilini güzel bir şekilde değerlendireceklerini söyledi.

ETİKETLER
Şanlıurfa
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da akaryakıt istasyonundan para çalınmasıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:33
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
17:26
MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha belli oldu
17:14
Antalya'da heyelan: 2 katlı ev çöktü
17:07
Yarıyıl tatilinde depremzede çocuklar için etkinlikler düzenlenecek
16:49
İstanbul Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu
Allahuekber Dağı kış tırmanışı için dağcıları ağırlıyor
Allahuekber Dağı kış tırmanışı için dağcıları ağırlıyor
FOTO FOKUS
İsrail güçleri, TRT Haber'i Mescid-i Aksa'ya almadı
İsrail güçleri, TRT Haber'i Mescid-i Aksa'ya almadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ