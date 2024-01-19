Şanlıurfa'da 747 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Haliliye Ortaokulu’nda düzenlenen karne törenine, Vali Hasan Şıldak, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



Vali Şıldak ve beraberindekiler öğrencilere karnelerini dağıttı, kitap hediye etti. Yapılan açıklamaların ardından tören okunan istiklal marşı sonrası son buldu. Karne dağıtım töreni sonrası açıklamada bulunan Vali Şıldak, “Bugün Haliliye Ortaokulumuzda öğrencilerimizle karne heyecanı yaşıyoruz. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle 2 bin 550 okulumuzda 747 bin çocuğumuzu tatile uğurluyoruz. 32 bin öğretmenimizin canla başla çalışarak, emek vererek yaptığı çalışmaların ilk dönemi sona erdi. Eğitime destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bütün öğrencilerimize başarılarının ikinci dönemde de artarak devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.



Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrenciler, başarılarının mimarı olan öğretmenlerine teşekkür etti, yarıyıl tatilini güzel bir şekilde değerlendireceklerini söyledi.