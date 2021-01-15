İl Emniyet Müdürlüğü ile Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu madde satışı yapanların yakalanması için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, takibe aldıkları iki aracı Viranşehir-Diyarbakır kara yolunda durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 5 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken araçlardaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.