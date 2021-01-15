Sosyal medyadan başlattığı "Gölümüzde bir bardak suyun da senin olsun" kampanyası ile oluklardan akan yağmur sularını biriktirdikleri kapları dolduran Akkoca, bazı arkadaşlarıyla bu suları Eşrefoğlu Köprüsü'nden göle boşalttı.

Akkoca, Beyşehir Gölü'nün kurumaya yüz tuttuğunu ve gölle ilgili çok sıkıntılı bir durum yaşandığını sosyal medyadan günlerce dile getirdiğini söyledi.

Göldeki canlılar ölüyor

Başlattığı kampanyaya kısa sürede büyük bir destek geldiğini anlatan Akkoca, şöyle devam etti:

"Zaman zaman bu gölün kenarını geziyorum, bu gölde yaşayan 16 balık türü, yaklaşık 163 kuş türü, 405 bitki türünden günlerdir feryat geliyor. Burada ördekler ölüyor. Sizler de kenarda görebilirsiniz, biz bunları barınaklardaki hayvanlara atıyoruz. Tekrar insanlar görür de utanırız, diye bu ördek leşlerini köprülerin altında saklıyoruz, kaybediyoruz. Buradan artık Beyşehir'deki yetkililerin bize destek vermesini bekliyoruz."