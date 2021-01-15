Kastamonu Valisi Avni Çakır, aşıların yapılmaya başlaması dolayısıyla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanları ile bir süre sohbet etti.

Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelede özel bir güne şahitlik edildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarımızın rolü çok önemli. En ön cephede mücadele ediyorlar. Onların bu kapsamda aşılamaya öncelikli tutulması normal ve beklenen bir şeydi. Sağlık çalışanlarımızdan sonra inşallah diğer öncelikli kesime aşılama başlanacak. Sağlık çalışanlarımızın ardından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızı da kısa sürede aşılamayı planlıyoruz."

Kastamonu genelinde bulunan 5 bin sağlık çalışanını 15 günde aşılamayı planladıklarını vurgulayan Çakır, "Bugün ilk dozlarını alacaklar. Yaklaşık 1 ay sonra da ikinci dozlarını alacaklar. Bugün başlayan aşılama çalışmalarıyla beraber koronavirüs illetinin hem ülkemizden hem de dünyanın gündeminden tez zamanda uzaklaşması için bir adım atıldığını ümit ediyorum." diye konuştu.

Vali Çakır, Kastamonu genelinde vaka sayılarındaki düşüşün sürdüğünü, gelecek ay daha az vaka görüleceğini söyledi.

Tokat

Tokat Devlet Hastanesi'nde CoronaVac aşısının ilk dozu sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.

Aşı yaptıran İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül, şu açıklamalarda bulundu:

"Aşımızı olduk. İlk aşılamayı sağlık çalışanlarına yapıyoruz. Bu aşılardan hepimiz vurulur ve korunuruz. Aşı ile birlikte bu sıkıntılı pandemi sürecini sonlandırırız. Temennimiz bu. İlk partide gelen aşılar sadece sağlıkçılara yetecek kadardı ama parti parti devamı gelecek. Bundan sonra da Bakanlığın belirlediği bir sıra var, o sıraya göre Bakanlık ilan edecek. İlan edilen gruplar sırayla randevularını alacaklar."

Sinop

Sinop’ta da CoronaVac aşısının ilk doz uygulaması sürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen aşılanma programında gazetecilere açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğu, kent genelinde iki günde aşılama sürecini tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Reyhanlıoğu, "Aşı noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Tüm sağlık çalışanlarımız iki gün içinde aşılanmış olacak. Ülkemiz için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Amasya

Amasya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarına, Acil Kullanım Onayı verilen CoronaVac aşısı yapılıyor.

Sağlık çalışanları, MHRS ve e-Nabız sistemleri üzerinden oluşturdukları randevuyla, Amasya'daki bütün hastanelerde ve sağlık ocaklarında aşı olmaya başladı.

İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, sağlık çalışanlarının aşılamaya büyük ilgisinin olduğunu ifade ederek, "Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah, bu aşı hayırlara vesile olur, bu hastalıktan çok çabuk bir şekilde kurtuluruz. Amasya'da 186 noktada, bütün hastanelerde ve sağlık ocaklarında bu aşımız yapılıyor. İlk aşamada sağlık çalışanlarına bu aşılar yapılacak. Daha sonra da huzurevindeki vatandaşlarımız aşı olacak. Aşılar geldikçe de peyderpey herkese aşılar yapılacak." diye konuştu.

Çorum

Çorum'da sağlık çalışanlarına aşı yapmak üzere 20 aşı odası oluşturuldu. Sağlık çalışanları, internet üzerinden aldıkları randevu yeri ve saatine göre sabah saatlerinden itibaren aşı olmaya başladı.

Çorum İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Meral Gülhan ve kentte salgınla mücadeleyi yöneten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş, 3 No'lu odada aşı yaptırdı.

Sobacı, aşı olmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorum'da 8 bin civarında sağlık çalışanı olduğunu, 9 bin civarında aşı geldiğini, aşı sıkıntısı olmadığını söyledi.

Bir sağlık çalışanı olarak Kovid-19'a karşı aşı sürecinin başlamasından dolayı mutlu olduğunu belirten Sobacı, "Biliyorsunuz aşının yüzde 50'nin üzerinde koruyucu etkisi var. Çok şükür bugünleri gördük. Bütün sağlıkçıların imdadına yetişti. Ancak yine de maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorundayız. Bundan imtina etmememiz lazım. Aşıyla birlikte inşallah ufukta ışık gördük. Toplumda rahatlama olacağına inanıyoruz." dedi.

Prof. Dr. Gülhan da aşı sırasında ağrı, acı ya da yanma hissetmediğini, sadece çok mutlu hissettiğini anlattı.

Sağlık çalışanları olarak aylardır aşıyı beklediklerini vurgulayan Gülhan, "Umarım beklediğimiz etkiyi alırız. Sağlık personeli bu dönemde gerçekten çok sıkıntı çekti, çok fazla arkadaşımız hastalandı. Umarım bundan sonra sağlık personelimiz içinde hastalık azalır. Hastalanmadan aşıya kavuşmayı umuyordum. Ben yakalanmadan aşı olabilen şanslı sağlık çalışanlarındanım." diye konuştu.

Prof. Dr. Çelikbaş, kısıtlamalardan dolayı vaka sayılarında ciddi azalma görüldüğünü ancak salgınla mücadele sürecinde sağlık çalışanlarının çok zorlandığını hatırlattı.

Çelikbaş, "Bugüne ulaşmış olmamız bizim için çok sevindirici. Aşıyla birlikte güzel günler bir adım daha yaklaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli de günlük ortalama 1900 sağlık personeline aşı yapılmasını planladıklarını vurguladı.

Çankırı

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk aşı uygulamasının yoğun bakımda görevli hemşire Hatice Şahin ve acil serviste görevli hemşire Dudu Karacameydan'a yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Bakanlık tarafından öncelikli grup olarak belirlenen sağlık personeli aşılamasının il merkezi ve ilçelerde devam ettiği bildirildi.