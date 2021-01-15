Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de yağıştan zarar gören yollar onarılıyor
[Fotoğraf: AA]
Edirne İl Özel İdaresi, kentte etkili olan sağanak sonrası zarar gören köy yollarını onarıyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler, yağış nedeniyle bozulan yollarda çalışma başlattı.
Etkili yağışlara bağlı olarak kısmi zarar gören merkeze bağlı Köşençiftliği ve Demirhanlı köyleri arasındaki yolun bakımı gerçekleştirildi.
Ekipler, Hacıumur ve Habiller köyleri arasındaki yolun onarımını da yaptı.
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