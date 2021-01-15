Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler, yağış nedeniyle bozulan yollarda çalışma başlattı.

Etkili yağışlara bağlı olarak kısmi zarar gören merkeze bağlı Köşençiftliği ve Demirhanlı köyleri arasındaki yolun bakımı gerçekleştirildi.

Ekipler, Hacıumur ve Habiller köyleri arasındaki yolun onarımını da yaptı.