Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da otomobilde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TOKİ uygulama noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, C.Ç, M.P. ve Y.B. gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Sıradaki Haber
Hizan'da yaralı köpeği gençlik merkezi çalışanları sahiplendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz