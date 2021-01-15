İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte tefecilik yaptıkları belirtilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada borçların yazıldığı 10 defter, 25 cep telefonu, 3 pos cihazı, iki bilgisayar ve çeşitli banka ve kurumlara ait çek, senet ve kredi kartları ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.