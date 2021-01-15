Sakarya'da kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Hendek ilçe merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, ilçeye bağlı Dikmen Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

Kocaali ilçesinin yüksek kesimleri ile Çamdağı bölgesinde de kar etkisini gösteriyor.

Kocaeli

Kocaeli'de kış turizminin önemli merkezlerinden Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe kar yağışının ardından beyaza büründü.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla eşsiz güzellikler sunan kayak merkezinde kar kalınlığı 23 santimetre olarak ölçüldü.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kar timleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kar timi 30 personel, 2 greyder, 2 tuzlama küreme, 2 loder, 6 kepçe, 4 kamyonet filosuyla önemli güzergahlarda nöbete devam ediyor.

Kartepe ilçesinde bulunan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya'da kar güzel görüntüler oluşturdu.

Gebze ve Kandıra ilçelerinde de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Başiskele ilçesinin Samanlı Dağları etekleri, yüksek kesimlerdeki Servetiye, Kazandere ve Aytepe mevkileri beyaza büründü.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Bartın

Bartın'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Ulus, Amasra, Kurucaşile ilçesi ile Kumluca, Kozcağız ve Hasankadı beldelerine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

Merkez ilçeye bağlı Arıt, Sıralı ve Aydınlar köylerinin yüksek kesimlerindeki yağış nedeniyle köy yolları karla kaplandı.

Amasra ilçesi Kazpınarı köyündeki kar manzarası drone ile görüntülendi.

Zonguldak

Zonguldak-Ereğli kara yolunda kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle sürücüler yolda dikkatli ilerliyor.

Yolun Zonguldak istikametinde, kar nedeniyle trafik akışının yavaşlaması sonucu zaman zaman araç kuyruğu oluşuyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Ayrıca ekipler tarafından yolda tuzlama çalışması yapılıyor.