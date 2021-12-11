İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Siverek ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde 2017'deki "kasten adam öldürme" olayıyla ilgili olarak aranan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G'nin merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

JASAT ekiplerince takibe alınan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

N.G. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.