Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Siverek ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde 2017'deki "kasten adam öldürme" olayıyla ilgili olarak aranan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G'nin merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde saklandığını belirledi.
JASAT ekiplerince takibe alınan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
N.G. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Şanlıurfa Jandarma Genel Komutanlığı
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