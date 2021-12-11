Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de ölümü şüpheli bulunan yaşlı kadının kızı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Talas ilçesinde evinde ölü bulunan yaşlı kadının kızı tutuklandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan F.S'nin (81) ölümünün şüpheli bulunmasının ardından gözaltına alınan kızı Ö.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Ö.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ö.S'nin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.
F.S'nin 9 Aralık'ta Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmasının ardından kızı Ö.S, dün polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Kayseri
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