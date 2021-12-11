Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Çine ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın'da Alaattin Uyar (52) idaresindeki 09 C 0663 plakalı otomobil, Yolboyu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Uyar'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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