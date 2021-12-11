Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından yeni yıl öncesi Muğla genelinde sorumluluk alanlarında kaçak içkiye yönelik denetimler sürüyor.

Denetimler kapsamında Yatağan ilçesi Bozarmut mahallesinde M.G. isimli şahsın ikametinde kaçak alkollü içki imal ettiği ve bundan kazanç sağladığı bilgisini aldı.

Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı sonrası İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Bozarmut Karakol ekipleri tarafından M.G.’nin ikametinde yapılan aramada 180 litre el yapımı şarap ve 75 litre el yapımı rakı, anason ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.