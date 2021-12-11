Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 10:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Jandarmadan kaçak içki operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Yeni yıl öncesi kaçak içkiye yönelik denetimlerini arttıran Muğla İl Jandarma ekipleri, Yatağan ilçesinde el yapımı 255 litre içki ele geçirdi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından yeni yıl öncesi Muğla genelinde sorumluluk alanlarında kaçak içkiye yönelik denetimler sürüyor.
Denetimler kapsamında Yatağan ilçesi Bozarmut mahallesinde M.G. isimli şahsın ikametinde kaçak alkollü içki imal ettiği ve bundan kazanç sağladığı bilgisini aldı.
Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı sonrası İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Bozarmut Karakol ekipleri tarafından M.G.’nin ikametinde yapılan aramada 180 litre el yapımı şarap ve 75 litre el yapımı rakı, anason ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheli ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Muğla Polis Sahte İçki
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