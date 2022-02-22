Valilikten yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günlerde sınırın karşı tarafından atılan roket ve mermilerle ilçede şehit düşen ve yaralanan vatandaşların ailelerini ziyaret eden Vali Erin, 11 Ekim 2019 tarihinde şehit düşen 11 yaşındaki Elif Terim ve Mazlum Güneş'in ailerini ziyaret ederek bir süre görüştü.

Erin beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile birlikte aileleriyle sohbet etti, çocuklarına oyuncaklar hediye etti.

Vali Erin daha sonra Ceylanpınar'da 2019 yılında Suriye tarafından ateşlenen mermilerin isabet etmesiyle yaralanan Harun Çiçek ve Emine Önder'i ziyaret etti.

Vali Erin, Harun Çiçek'in tedavisi için tüm imkanları seferber etmeye devam edeceklerini, mağdur olan ailelerin her türlü ihtiyacının karşılanması için yanlarında olduklarını ifade etti.