Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Karapazar Mahallesi'nde şüpheli 3 kişinin hırsızlık yapacağı bilgisine ulaştı.

Bölgede önlem alan jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi kullandıkları araçla birlikte Aşağıçağlan Mahallesi yakınlarında yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların araçlarında yapılan aramada, plastik bidonlarda 270 litre motorin, 1 demir kesme makası, merdiven, piknik tüpü, akü ile çok sayıda muhtelif tamir aleti ve hurda malzeme ele geçirildi.

JASAT ekipleri, hırsızlık malı olduğu değerlendirilen motorin ve hurda malzemeler ile ilgili bölgede yapılan araştırmada, 270 litre motorinin Karapazar Mahallesi'ndeki hafriyat döküm sahasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesinin deposundan, diğer hurda malzemelerin ise hafriyat döküm sahasından çalındığını tespit etti.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.