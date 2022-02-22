Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 14:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da uyuşturucu operasyonu
Hatay'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir eve gerçekleştirilen operasyonda kaçmaya çalışırken yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan B.D'ye ait eve operasyon yaptı.
Evde 102 gram uyuştrucu madde ile enjektör ele geçirilen operasyonda, şüpheli ev sahibi B.D. ile evde bulunan B.K. kaçmaya çalıştı.
Yakalanan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Etiketler: Hatay Narkotik Polis Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Sarp sınır kapısında üç ay sonra yeni rekor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz