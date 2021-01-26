Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce çarşı merkezinde düzenlenen bombalı saldırının ardından Vali Abdullah Erin, ilçeye giderek olay yerinde incelemelerde bulundu.

Bölgedeki çarşı esnafı ile görüşen Erin, daha sonra 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaralanan 2 kişiyi tedavi gördükleri Tel Abyad Hastanesinde ziyaret etti.

Yaralıların durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Erin, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Erin'e İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve Tel Abyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak da eşlik etti.​​​​​​​