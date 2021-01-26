Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskihisar Feribot İskelesi girişinde yol emniyet ve kontrol uygulaması sırasında şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçtaki aramada, torpido bölümünde gizlenmiş tarihi eser olduğu değerlendirilen İncil ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, araçtaki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.