Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de bir araçta tarihi eser niteliğinde İncil ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yol uygulaması sırasında durdurulan araçta, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen İncil ele geçirildi.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskihisar Feribot İskelesi girişinde yol emniyet ve kontrol uygulaması sırasında şüpheli bir aracı durdurdu.
Araçtaki aramada, torpido bölümünde gizlenmiş tarihi eser olduğu değerlendirilen İncil ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, araçtaki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
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