Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 17:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik kent merkezi ile Lapseki ilçesinde operasyon yaptı.
Şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, narkotik köpek 'Roket' ile yapılan aramada 120 gram toz esrar, 8 gram metamfetamin, 7 gram kubar esrar, 12 gram kenevir tohumu, 78 adet uyuşturucu hap, 150 gram uyuşturucu maddeyi çoğaltmak için kullanılan kına, hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1500 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı. 4 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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