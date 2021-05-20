Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sandıklı'da trafik denetimi yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde trafik denetimi yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, İstasyon Caddesinde yaptığı uygulamada, durdurulan araçlarda emniyet kemeri ve evrak kontrolü yaptı.
Yaklaşık 3 saatlik denetimde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Trafikten men edilen araçlar ve motosikletler ise çekici yardımı ile otoparka çekildi.
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