İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, İstasyon Caddesinde yaptığı uygulamada, durdurulan araçlarda emniyet kemeri ve evrak kontrolü yaptı.

Yaklaşık 3 saatlik denetimde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Trafikten men edilen araçlar ve motosikletler ise çekici yardımı ile otoparka çekildi.