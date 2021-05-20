Bilecik'te alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarında sanayi istikametine seyreden Ahmet T. idaresindeki 11 AAG 619 plakalı motosikletle bulvara çıkmak için manevra yapan Mehmet E. yönetimindeki 11 BB 018 plakalı kamyonet İl Özel İdaresi kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü Ahmet T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.