TRT Haber canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kim ya da kimler tarafından kullanıldığına ilişkin soru üzerine "Çok basit, burada uluslararası bir operasyon var." dedi.

Bakan Soylu'nun konuşmasının satır başları şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin suçluyla suçsuzu, haklıyla haksızı, devlete ihanet edenle bu devlete ve millete tabi olanı en iyi bilen anlayışa sahip olduğunu ifade ederek, "Alır, getirir ve adalete teslim eder, bu kadar açık.

Bu bir operasyondur, bu operasyon devam ediyor. Süleyman Soylu gider Ahmet gelir hiç kimse merak etmesin millet bu koltuklarda oturanlara yanlış iş yaptırmaz.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne nasıl gitti?

Ben dava dilekçelerinde de ifade ettim. Birtakım muamma işler var. Bunların hepsi... Savcı beni çağıracak değil mi?

"Bursa'daki operasyonun bizatihi yöneticisi benim"

Bu operasyonu yapan benim. Bir buçuk yıl duran bir operasyonu harekete geçiren benim. Bursa'daki operasyonun bizatihi yöneticisi benim. Orada köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar, video kayıtları var. Bana, milletvekillerimize geliyorlar, ben de operasyonu başlatıyorum. 2-3 ay teknik dinlemeye alınıyor, sonra savcılık operasyonuna dönüyor, sonra operasyona dönüyor. Her şey var, videolar ve tehditler hepsi var. Şimdi bütün bunların içerisinde İzmir'de de var, İstanbul'da da var. İstanbul'un başlangıcını bilmiyorum ama bir şey söyleyeyim, İstanbul'u da aylar sonra operasyona döndüren benim.

İstanbul'da başlatılan savcılık soruşturması

Bundan 3-3,5 ay evvel İstanbul Emniyet Müdürü, 'böyle böyle bir savcıdan talep var, bu dosya burada duruyor, ne olacak' diye... Ne kadar duruyor? 1,5 yıldır duruyor. Hemen açın, başlatın hemen. Hemen açıldı ve başlatıldı. Bu herkes için geçerlidir. Burada şunu ifade etmek isterim, babamızın oğlu olsa kim olursa olsun bu ülkede mafya tipi örgütlenme yapıları üzerinden haksızlık yapana hayat hakkı tanımayız, bu kadar basit.

Sedat Peker'e verilen polis koruması benden 1,5 yıl önce verilmiş, ben göreve gelmeden önce. Sonra da benim zamanımda da alındı, bu kadar net.

Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusu

Bu iki arkadaş, yani kardeşini daha sonra tanıdım da Hadi Bey'i Günaydın gazetesindeki fotoğrafçılığından tanırım. Yani babama hürmet ederdi. Babam İstanbul'da siyasetçiydi. Şeyi de kabul etmem, 'Babasını 30 yıldır tanır' falan, babamın eteklerine kimse giremez, hiç kabul etmem yani. Hiç öyle bir şeyi kabul etmem reddederim.