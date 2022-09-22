İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda motosiklet sürücülerine yönelik evrak, kask ve trafiğe uygunluk denetimi gerçekleştirdi.

120 motosikletin kontrol edildiği uygulamada, trafiğe uygun olmayan 12 motosiklet trafikten men edildi. 63 sürücüye ise 85 bin lira cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin ilçede trafik denetimlerinin süreceği bildirildi.