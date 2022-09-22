Nevşehir Rehberler Odasının (NERO) yetki alanındaki, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Aksaray, Kırşehir ve Yozgat'taki denetimlerde, bu yılın ocak-ağustos döneminde 32 sahte rehber ve kaçak tur organizasyonu sorumlularına cezai işlem uygulandı.

Turizm sezonunun yoğun olması dolayısıyla NERO, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği yetkililerinin destekleriyle her gün farklı bir turizm merkezinde denetleme gerçekleştiriyor.

Oda Başkanı Özay Onur, ülke turizmine katkıda bulunmak ve turistlere daha kaliteli hizmet verilmesini sağlamak amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

NERO'nun faaliyet alanındaki 7 kentte turizm merkezlerinde 1003 kayıtlı turist rehberinin nitelikli hizmet sunduğunu vurgulayan Onur, sahte rehber veya kaçak tur organizasyonlarından doğabilecek sorunların önüne geçmek için denetimleri sürdürdüklerini anlattı.

"Ülkemizin tanıtımı yanlış yapılıyor"

Sahte rehberlik konusunda cezaların caydırıcı olduğuna dikkat çeken Onur, şöyle konuştu:

"Sahte doktor düsturuyla yola çıktığımızda, sahte rehber de yoldan eder diyebiliriz. Türkiye'de dil bilen, çalışma kartı olan rehberlerimiz ülkemizin tanıtımını yapar, dil bilmeyen rehber kesinlikle olmaz diyoruz. Sahte rehberlerin amaçları tamamen maddi çıkar kaygısıdır. Rehberlikte durum öyle değil. En az bir yabancı dil bilmesi, en azından yüksekokul mezunu olması ve çalışma kartına sahip olması gerekir. Bunlar olmadığında kalite düşüyor, ülkemizin tanıtımı yanlış yapılıyor. Denetimlerde sahre rehberler hakkında tutanak tutuluyor, cezai işlem için başvuruyoruz. Rekabet Kurulu'na gönderdiğimizde de adli süreç sonucu 6 aydan 12 aya kadar hapis cezası olabiliyor."

25 sahte rehber ve kaçak tura cezai işlem

Türkiye Turist Rehberleri Birliği denetmeni Ömer Can Yıldız da, "Belgesiz sahte rehberliğin önüne geçmek, çalışma kartı olan rehberlerimizin istihdamını artırmak için çalışıyoruz. Gelen ihbarları, kaçak faaliyetleri aralıksız takip ediyoruz. Yakaladığımızda da işlem yapıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü personeli Abdullah Gürbüz ise turizm merkezlerinde karşılaştıkları tüm rehberlerin belgelerini kontrol ettiklerini, Kapadokya'daki denetimlerde yılın ilk 8 ayında 25 sahte rehber ve kaçak tur düzenleyen turizm acentesi yetkililerine cezai işlem uygulandığını söyledi.