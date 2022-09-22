Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te devrilen aracın sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]
Bilecik'te kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Bilecik'ten Bozüyük ilçesi istikametine seyreden Uğur A. yönetimindeki kamyonet, Osmangazi Mahallesi TOKİ Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan taşa çarptı, ardından savrulup karşı şeride geçerek devrildi.
Uğur A'nın yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.
Bilecik istikametine tek şeritten sağlanan trafik, kazalı aracın çekilmesi sonrası normale döndü.
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