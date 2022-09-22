Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 10:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını yarın açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 13 seviyesine çekmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yarın toplanacak.
Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 13 seviyesine çekmişti.
PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, bankanın politika faizini yüzde 13 düzeyinde bırakması bekleniyor.
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