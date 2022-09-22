Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillenen biberin hasadı için üreticiler sabah erken saatlerden itibaren mesai yapıyor.

Merkeze bağlı Çukurören köyünde halkın ağırlıklı geçim kaynağı olan kırmızı renkteki acı biber, hasattan sonra kurutularak yurt içindeki satış noktalarına gönderilecek.

Köyde 37 çiftçi tarafından 320 dekar alanda üretilen biberde bu yıl yaklaşık 650 ton rekolte bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ortaklığıyla hazırlanan, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansınca 600 bin lira ile desteklenecek proje kapsamında Çukurören'de oluşturulacak Köy Kalkınma Kooperatifi bünyesinde inşa edilecek makineli kurutma tesisiyle iş gücü maliyetinin düşürülüp üretim alanlarının artırılması hedefleniyor.

"Genetik özelliği bozulmadı"

Çukurören Köyü Muhtarı Muhittin Dündar, yetiştirdikleri biberin ata tohumundan elde edildiğini söyledi.

Çimlenmesinden tohumuna, üretiminden hasadına tüm aşamaların köylüler tarafından yapıldığını anlatan Dündar, "Tohumunu hiç değiştirmedik. Biberimizin genetik özelliği bozulmamıştır ve aroması farklı bir ürün. Bunun sırrı toprağından ve suyundan. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 'iyi tarım uygulaması' ile üretim yapıyoruz. Bu da kalitemize kalite katıyor. Her biber acı oluyor ama bizim biberimiz acı olmakla beraber yemeğin lezzetini değiştirmiyor. Hasada başladık. İyi tarım uygulaması ile denetimli bir şekilde üretim yapıyoruz. Zararlı ilaç kullanılmaması konusunda üreticimizi uyarıyoruz" dedi.