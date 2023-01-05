Baba Ömür ve oğlu Önder Kaynar'ın cenazeleri, yakınları tarafından Samsun'dan alınarak Ordu'ya getirildi.

Daha sonra Ünye Belediyesinde işçi olarak çalışan Önder Kaynar için belediye önünde tören düzenlendi.

Ünye Müftüsü Hüseyin Okuş'un dua ettiği törende konuşan Ünye Belediye Başkanı Başkanı Hüseyin Tavlı, "Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir zaman dilimindeyiz. Mesai arkadaşımız Önder Kaynar ve babası Ömer Kaynar'ı elim bir trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız büyük." dedi.

Törene, Okuş'un ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan katıldı.

Baba ve oğlunun cenazeleri, ardından götürüldükleri İkizce ilçesi Şentepe Mahallesi'ndeki camide öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedildi.

Samsun'un Terme ilçesinde, M.A'nın kullandığı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda park edilen otomobilin arkasında bekleyen Ömür Kaynar ve oğlu Önder Kaynar ile park halindeki araca çarpmıştı. Kazada, baba ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetmişti.