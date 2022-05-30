Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 15:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: Getty]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.
Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirildiği istihbari çalışma neticesinde S.Ş.'nin evine operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramalarda bir adet dijital el terazisi, toplam bir miktar uyuşturucu ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
S.Ş., gözaltına alındı.
Etiketler: Samsun Narkotik Uyuşturucu
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