Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirildiği istihbari çalışma neticesinde S.Ş.'nin evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramalarda bir adet dijital el terazisi, toplam bir miktar uyuşturucu ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

S.Ş., gözaltına alındı.