Rize'nin Pazar ilçesindeki Murat K. ile G.T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G.T., belinden çıkardığı silah ile önce Murat T.'yi ardından Afganistan uyruklu Uzay Ulvi ve Davut Mirzai'yi vurdu.

Olay sonrasında G.T. kaçarken yaralılar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Uzay Ulvi yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Rize'deki hastanelere sevk edildi, Davut Mirzai'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri G.T.'yi Çayeli ilçesinde olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan Afgan uyruklu kişilerin, Murat K'nin yanında kaldığı ve yaş çay bahçelerinde işçi olarak çalıştığı öğrenildi.