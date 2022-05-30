Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 15:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde Kılıçkaya köyü yolunun 12. kilometresinde Hüseyin Hayat'ın kullandığı kamyonet şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Oğuzhan Yurdakul, kaldırıldıkları Yusufeli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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