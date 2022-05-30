Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Giresun'da hakkında 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Giresun'da Jandarma Komutanlığı JASAT ile Doğankent İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında 8 suçtan arama kaydı ve 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Doğankent ilçesinde yakalanan M.K, işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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