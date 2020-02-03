Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmada, İlkadım ilçesinde, uyuşturucu madde sattıkları bilgisine ulaşılan 2 şahsın ikametine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 142 uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hap, bir ekstazi hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 915 TL para ele geçirildi.

İkinci operasyonda ise İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirdikleri belirlenen 2 şahsın, uyuşturucuyu sakladıkları adreste yapılan aramada 7 bin 280 uyuşturucu hap bulundu.

İlkadım ilçesinde ikametlerinde uyuşturucu bulunan G.Ç. ve M.K ile İstanbul'dan uyuşturucu madde getirdikleri belirlenen Z.Ç. ve Ö.Ç, uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.