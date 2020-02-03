Alınan bilgiye göre, Velimeşe Mahallesi Çerkezköy yolunda, Mustafa Pala idaresindeki 59 TG 488 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen İsmet Açıcı yönetimindeki 52 HK 364 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü İsmet Açıcı olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer aracın sürücüsü Mustafa Pala ile araçtaki Halil Eryılmaz, Mehmet Akyüz ve Emre Doğan yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. İsmet Açıcı'nın cenazesi de morga kaldırıldı.