Öğrencilere kar eğlencesi
Haber Giriş: Kaynak: AA
Karataş Belediyesi tarafından Toros Dağları'ndan ilçeye kamyonlarla getirilen karla öğrenciler doyasıya eğlendi.
[Fotoğraf: AA]
Belediye ekiplerinin yüksek kesimlerden kamyona doldurulan kar, Mehmet Akif Ortaokulu bahçesine getirildi.
Tatil dönüşü okul bahçesinde karla karşılaşan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.
Öğrenciler, Belediye Başkanı Necip Topuz'a teşekkür ederek, kartopu oynayıp gönüllerince eğlendi.
Etiketler: AdanaSon Güncelleme: 3 Şubat 2020 Pazartesi 14:07
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