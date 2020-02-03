Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haldun Özörten tarafından sahneye konulan ve metni Leo Stein ile Bela Jenbach'a ait eser, 8 Şubat'ta son kez sahnelenecek.

Aydın Gün'ün çevirisi ile Türkçe seslendirilecek eserde orkestrayı şef Hakan Kalkan yönetirken, Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı. Neşeli ve melankolik karakterleriyle seçkinleşmiş operet repertuvarının başarılı örneklerinden biri olan eserin, dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografi Serhat Nüfusçu'ya ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.

İki perde olarak sahnelenen eserde "Sylva Varescu"yu Aslı Ayan, "Edwin Ronald"ı Göksay Yaran, "Kontes Stasi"yi Bilge Yılmaz, "Boni Kancsianu"yu Fatih Şanal, "Feri von Kerekes"i Onur Alpaslan, "General Rohnsdorff"u Baturalp Bilgili ve "Prenses Marie-Luise"i Emel Öziş canlandıracak.

Revü kızı Sylva ile prens Edwin arasındaki imkansız aşkın bütün zorlukları aşarak mutlu sona ulaşmasını konu alan eser tiyatro, müzik ve dansın birlikte harmanlandığı, 1950-1960 arası romantizminin yaşatıldığı bir görsel şöleni yansıtıyor.