Muğla'da tarihi eser operasyonunda 16 sikke ele geçirildi
Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'nın Ula ilçesinde tarihi eser niteliğindeki 16 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Muğla Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin evindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi.
Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramada kaçak kazıda kullanılan 4 dedektör ve 16 sikke buldu. Operasyonda şüpheli M.Ç. gözaltına alındı.
Tarihi eser niteliğindeki sikkeler, Muğla Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Sikkelerin hangi döneme ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: MuğlaSon Güncelleme: 3 Şubat 2020 Pazartesi 14:28
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