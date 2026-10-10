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TRT Haber 10.10.2026 15:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması" programına katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

İlim Yayma Ailemizin kıymetli mensupları, muhterem hocalarımız, sevgili genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Âlimleri kendisine meftun eyleyen, ariflere ilmin hırkasını giydiren, bilgiyi hikmet ve güzellikle süsleyen aziz İstanbul'da sizlerle beraber olmaktan, bu manevi atmosferde sizlerle rûberû hasbihal etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

İlim Yayma Cemiyetimizin 75'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tertiplenen bu kıymetli buluşmaya hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizlerin şahsında, mensubu olmaktan şeref duyduğum İlim Yayma Ailesinin her bir ferdine buradan selamlarımı, sevgilerimi, en içten muhabbetlerimi iletiyorum. Sözlerimin hemen başında, İlim Yayma Cemiyetimizin 75'inci yılının sizlerle birlikte ülkemiz, milletimiz, özellikle de gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hasbi ve hakiki bir gönül hareketi olan İlim Yayma Cemiyetimizin ebediyete irtihal etmiş kurucularına Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum.

Türkiye'nin eğitim ve sivil toplum hayatına damga vuran projeleriyle, faaliyetleriyle, hizmetleriyle Türkiye'ye katkı sunan; millet ve ümmet aşığı gençleri Türkiye'ye kazandıran bu hareketin bugünlere gelmesinde payı olan, fakat artık aramızda olmayan tüm kardeşlerimi, büyüklerimi, hocalarımı rahmetle, minnetle yad ediyorum.

Hani merhum Erdem Bayazıt ağabeyimiz bir şiirinde diyor ya;

"Onlar gittiler,
topraktan bir işaret taşıyarak alınlarında,
onlar gittiler.
Gelen zamandan bir haber gibiydiler.
Onlar gittiler,
giderken bir muştu gibiydiler."

Emaneti sahibine teslim eden bu isimleri ben de şahsen kutlu bir muştuyu omuzlayıp önden gidenler olarak görüyorum. Rabbim cümlesinin kabirlerini nur, mekânlarını cennet, makamlarını inşallah âli eylesin diyorum. Yurt hizmetlerinden vakıf çalışmalarına, eğitim desteklerinden rehberlik faaliyetlerine emekleriyle, gayretleriyle tam bir özveri içinde İlim Yayma Çınarı'nın gölgesini Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına teşmil eden tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.

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