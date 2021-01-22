Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 10:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da sobadan zehirlenen 2 kişi hastanelik oldu
[Fotoğraf: AA ]
Samsun'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi.
Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Gülhatun B.(53) ile kızı Songül B.(21) hastanelik oldu.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan anne-kız tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Soba Zehirlemesi
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