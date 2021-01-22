Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da kaçak avcılık yapan 3 kişiye para cezası uygulandı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun Göynük ilçesinde, kaçak avcılık yapan 3 kişiye 7 bin 500 lira idari para cezası verildi.
Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Göynük Merkez Devlet Avlağı'nda av koruma ve kontrol çalışması gerçekleştirildi.
Ekipler, 3 kişinin kaçak avcılık yaptığını tespit etti.
Takozsuz 3 av tüfeğine el koyan ekipler, 3 kişiye toplam 7 bin 500 lira idari para cezası uyguladı.
Kaçak avcılara yönelik il genelinde koruma ve kontrol çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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