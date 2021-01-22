Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 2 bin 443 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da 2 bin 443 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Havutlu Mahallesi'nde sahte içki imalatı yapıldığı belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde 2 bin 443 litre sahte içki ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.
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