Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da şarampole devrilen araçtaki bir kişi yaralandı
Samsun'un Havza ilçesinde şarampole devrilen araçta bulunan bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alaattin A. yönetimindeki 06 YA 6580 plakalı otomobil, Şeyhsafi Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada araçta bulunan ve hafif yaralanan Fatih A. (27), Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Samsun
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