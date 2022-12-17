Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 15:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kastamonu'da aracın çarptığı ayı öldü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ormandan yola inen ayı, aracın çarpması sonucu öldü.
Sabah saatlerinde D-100 karayolunun Tosya Çaykapı köyü mevkisinde yol kenarında hareketsiz yatan ayıyı gören bir sürücü, polis ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Gelen ekiplerin yaptığı incelemede ayının, bir aracın çarpması sonucu öldüğü belirlendi. Ayı, görevliler tarafından kamyonetin kasasına konulup, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürüldü.
Ayının, tahnit işlemi uygulandıktan sonra müzede sergileneceği belirtildi.
Etiketler: Kastamonu
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