Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince Narkotik madde satışı yapan, temin eden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince ilçe merkezinde iki şüpheli şahıs yakalandı. İ.M ve F.Ö isimli şüpheli şahıslardan 400 gram sentetik bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.M ve F.Ö isimli şüpheli şahıslar adli makamlarca Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.