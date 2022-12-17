İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yasal olmayan yollarla yurda giren yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, ilçenin dört ayrı bölgesinde yaptığı çalışmada Pakistan, Suriye ve Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bu kişiler, jandarmadaki işlemleri sonrası Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.