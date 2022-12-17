Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 25 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 25 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yasal olmayan yollarla yurda giren yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, ilçenin dört ayrı bölgesinde yaptığı çalışmada Pakistan, Suriye ve Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmeni yakaladı.
Bu kişiler, jandarmadaki işlemleri sonrası Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Kırklareli Düzensiz Göçmenler
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