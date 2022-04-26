Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da otomobilin ayağının üzerinden geçtiği yaya yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin ayağının üzerinden geçtiği yaya yaralandı.
Samsun'da alınan bilgiye göre, A.B. idaresindeki 38 VP 063 plakalı otomobil, Sarıcalı Mahallesi Zübeyde Hanım Meydanı'nda yolun karşısına karşıya geçmek isteyen O.Ö'nün ayağının üzerinden geçti.
Yaralanan O.Ö, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Samsun
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