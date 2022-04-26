Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'daki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tüfekle ateş açılması sonucu M.F.K. ve M.E. ayaklarından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralılardan M.F.K, buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis, şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.
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